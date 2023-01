Prosegue negli Stati Uniti dal 20 al 30 gennaio, dopo la tappa a Buenos Aires, il progetto Dante nei cinque continenti di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con il loro fedeli d’Amore – polittico in sette quadri per Dante Alighieri – musica di Luigi Ceccarelli, con Montanari (voce) e Simone Marzocchi (tromba), testo di Martinelli – insieme a workshop, incontri e proiezioni.



Il progetto è presentato negli USA con il supporto del Ministero della Cultura e Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, ATER Fondazione, Regione Emilia-Romagna, University of Pennsylvania,Teatro delle Albe/Ravenna Teatro; in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Philadelphia e a New York, Com. It. Es, Italian and American Playwrights Project e Casa Italiana Zerilli Marimò NYU.