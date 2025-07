Arriva la targa per i monopattini elettrici. La riforma del Codice della Strada aveva introdotto l’obbligo dell’assicurazione, di indossare il casco e di circolare solo sulle strade urbane con il limite di velocità dei 50 Km/h. Però non tutte le novità erano entrate in vigore. Mancava infatti un decreto attuativo. Nella giornata di ieri il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il provvedimento con le caratteristiche della nuova targa.