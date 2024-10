Monitoraggio fiumi: gruppi di cittadini si stanno organizzando per sorvegliare Senio e Santerno

Stanno nascendo, dopo la terza alluvione, gruppi di cittadini per monitorare i fiumi ravennati. Si tratta di gruppi autocostituiti, nati da iniziative dei cittadini stessi, esasperati dalla crisi climatica e dal ritardo degli interventi per la messa in sicurezza del territorio. I primi gruppi si stanno formando per il Senio e il Santerno. A coordinarli sarà Claudio Miccoli, geologo, ex dirigente della Provincia e della Regione Emilia-Romagna, dove ricopriva l’incarico di responsabile della difesa della costa, un passato anche da assessore.

Ad ogni volontario verrà assegnato un tratto di argine da mantenere controllato. Le segnalazioni verranno raccolte e vagliate dallo stesso Miccoli e poi inviate agli organi preposti.