È ormai noto come la tendenza sull’utilizzo di sostanze stupefacenti è in costante crescita. La situazione purtroppo non è molto diversa a Ravenna, rispetto al resto del paese.

Secondo gli ultimi dati, il consumo di droga coinvolge soprattutto i giovani, ma ormai ha raggiunto tutte le fasce di età. Le sostanze più diffuse sono la cannabis e la cocaina, tuttavia la presenza di NPS (nuove sostanze psicoattive, di composizione chimica) è sempre più importante. L’uso eccessivo di droghe può portare a gravi conseguenze a livello fisico, psicologico e sociale, non solo per chi le assume, ma anche per i familiari e la comunità in cui si vive.

È necessario dunque sensibilizzare giovani e adulti sulla prevenzione e l’educazione riguardo alle sostanze stupefacenti.

Per informare sui reali effetti delle sostanze stupefacenti, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di portare avanti l’iniziativa di informazione e prevenzione nella città di Ravenna.

Per questo motivo Domenica 9 marzo hanno distribuito ben oltre 2000 opuscoli gratuiti informativi del programma “La Verità sulla Droga” ai locali del centro partendo da Piazza Baracca e Porta Adriana, e proseguendo tra gli esercizi commerciali del centro storico e incontrando anche tantissimi turisti e cittadini ravennati.

Si tratta di opuscoli per ogni principale sostanza stupefacente, che si trova in commercio, che spiegano gli effetti a breve e lungo termine, i componenti chimici e alcune testimonianze.

Ormai da anni i volontari portano avanti questo tipo di iniziative in tutta Italia, anche in Romagna, in quanto sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Per maggiori informazioni chiama il numero +39 331 449 9118, scrivi a noalladrogaromagna@gmail.com o visita il sito www.noalladroga.it.