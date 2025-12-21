La Dirigente sindacale Snals Confsal di Ravenna Maria Rosaria Strammiello comunica di aver appreso in queste ore la notizia della scomparsa prematura del Dirigente Scolastico dell’IC di Brisighella e dell’IC di Riolo Terme Luigi Fabbrizio, all’età di 61 anni.

“La sua scomparsa rappresenta una grave perdita umana e professionale per il mondo della scuola in generale e ravennate in particolare, dove il Dirigente Fabbrizio ricopriva da due anni il ruolo di Dirigente Scolastico a Brisighella e da quest’anno a Riolo Terme era Dirigente reggente.

Originario di Foggia, Fabbrizio aveva ricoperto il ruolo di vice preside all’istituto superiore Blasie Pascal dove aveva insegnato prima dell’ incarico di Dirigente in Emilia Romagna.

La Segretaria del sindacato Snals Confsal di Ravenna esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia del Dirigente e la sua vicinanza a tutto il personale delle due scuole, per la perdita del loro amato e stimato Dirigente Fabbrizio Luigi.

Ci uniamo nel dolore in questo giorno così triste. “