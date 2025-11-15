Il fine settimana scorso (8-9 novembre) si sono svolti i Campionati Mondiali di Judo Kata a Parigi.

Nel team della Nazionale Italiana erano stati convocati Mauro Collini (judo Brisighella) e Tommaso Rondinini (Judo Brisighella) per la categoria Nage no Kata Senior e Filippo Marzaloni (Judo Riccione) e Nicola Bellosi (Judo Brisighella) per la categoria Nage no Kata Junior (U21).

L’Italia conquista 4 medaglie (1 oro e 3 bronzi) piazzandosi al 3° posto nel medagliere finale dietro a Giappone e Corea.

La coppia di Marzaloni-Bellosi, alla loro prima presenza in ambito mondiale, si sono piazzati al 5° posto assoluto.

Per quanto riguarda la coppia Collini-Rondinini è riuscita ad ottenere una medaglia di Bronzo mondiale, la terza medaglia montale dopo il 2° posto a Cancun nel 2018 e 3°posto a Seul nel 2019.

“Per quel che riguarda noi due ormai la coppia più longeva nella nostra categoria, abbiamo portato a casa un bronzo che ci veste stretto ma che comunque ci dà tanta gioia siccome è frutto di sacrifici durati 6 anni, il tempo trascorso dall’ultima medaglia mondiale …. abbiamo passato una pandemia, una frattura al perone, uno scambio di ruoli per un anno dopo l’infortunio ed il conseguente recupero per cercare di tornare tra i big mondiali. Questa consapevolezza si era già presentata con l’oro europeo sempre quest’anno a Riga a maggio, ma diciamo che questa del mondiale è una conferma e ci dà la consapevolezza di essere ancora lì tignosi e competitivi, senza paura e più consapevoli che dalle cadute ci si rialza”.

Il Kata (“forma” in giapponese) è una parte dell’arte marziale del Judo dove si eseguono una successione di tecniche prestabilite all’interno di un contesto marziale.

