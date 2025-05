Monte Carlo sorride alla Racing Bulls. Le vetture faentine in terra monegasca disputano la loro miglior gara da inizio stagione, conquistando un sesto e un ottavo posto, rispettivamente con Isack Hadjar e Liam Lawson, entrambi al debutto al Gran Premio di Monaco al volante di una Formula 1. 12 punti molto importanti per quanto riguarda il campionato Costruttori, dove il team manfredo scavalca l’Aston Martin e raggiunge a 22 punti il settimo posto. Il sesto posto, occupato dalla Haas, al momento dista 4 lunghezze.

“È una grande soddisfazione portare entrambe le vetture a punti in una delle gare più difficili dell’anno” commenta entusiasta il Team Principal, Laurent Makies. “La nostra prestazione questo fine settimana è stata incredibilmente incoraggiante. Monaco è una delle gare più difficili da gestire sotto ogni aspetto e tutti in pista, con il supporto vitale di quelli in fabbrica, erano al top della forma. Isack e Liam non sembravano correre qui per la prima volta su una F1 e sono stati incredibili per tutto il fine settimana. Niente è stato facile e tutti hanno avuto un weekend molto intenso per migliorare la vettura durante le sessioni. Alla fine, questo ci ha permesso di portare entrambe le nostre vetture in Q3 sabato. Su una pista dove il pilota fa davvero la differenza, Isack e Liam hanno la maggior parte del merito per questo risultato e, con l’aiuto di un’ottima strategia di gara e del lavoro di squadra di Liam, abbiamo ottenuto altri 12 punti preziosi. La nostra macchina sta migliorando e ora andiamo a Barcellona determinati a continuare a lottare per le prime posizioni del gruppo centrale”