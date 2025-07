Aveva alzato decisamente troppo il gomito e stava disturbando chiunque incontrava, in pieno centro, in Corso Saffi. È stato così richiesto l’intervento dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia manfreda.

L’uomo – un 39enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e peraltro in libertà da pochissimi giorni, dopo aver scontato una condanna in carcere – alla vista dei Carabinieri ha dapprima tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga ma una volta raggiunto, si è scagliato contro i militari ingaggiando con loro una colluttazione. Uno degli agenti è dovuto ricorrere a cure mediche per le contusioni riportate nel tentativo di tranquillizzare l’uomo.

Sul posto, in ausilio, è intervenuta anche una volante del locale Commissariato di Polizia. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: durante le concitate fasi per portarlo alla ragione, ha anche danneggiato l’auto dei Carabinieri con un calcio. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ravenna, ove l’interessato è comparso nella stessa giornata per l’udienza direttissima. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di permanenza notturna in casa.