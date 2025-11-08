un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri sera dalla polizia in stazione Lugo, dopo che avrebbe molestato una ragazza di 20 anni, a bordo di un treno.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, di nazionalità marocchina, si sarebbe piazzato davanti alla giovane impedendole di spostarsi, avrebbe fatto gesti osceni e l’avrebbe molestata.

La ragazza ha chiesto aiuto ad un passeggero che ha chiamato il capotreno e quindi la polizia.

Il 46enne ha reagito all’intervento e risponde di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento per aver rotto un macchinario per il fotosegnalamento negli uffici di polizia, oltre che di violenza sessuale.

È stato portato in carcere su disposizione del pm Francesco Coco, in attesa della convalida fissata per lunedì dal Gip Andrea Galanti. L’arrestato è difeso dall’avvocato Sara Scarpellini.

