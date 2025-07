Nella giornata di ieri, la polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato un uomo in violazione del cosiddetto “codice rosso”.

L’episodio si è verificato nella tarda notte, in zona Darsena; gli operatori sono intervenuti a seguito della segnalazione di un soggetto molesto. L’uomo stava tenendo comportamenti persecutori nei confronti della propria ex compagna. Una terza persona ha quindi preso le difese della donna, ma è nata una colluttazione. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento, è stato arrestato in flagranza per stalking e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del GIP.