Nelle giornate del 6 e 7 luglio la Questura di Ravenna ha predisposto alcuni servizi mirati di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione clandestina.

Nello specifico, nella mattinata del 6 luglio, gli operatori del Commissariato di

Faenza hanno rintracciato presso la stazione ferroviaria un trentenne, che era stato precedentemente segnalato per aver serbato un comportamento molesto; all’atto del controllo dei poliziotti, quest’ultimo si è mostrato aggressivo e non collaborativo. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.