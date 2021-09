Modigliana torna a celebrare la Festa dell’800 e i quadri viventi di Silvestro Lega

Modigliana si prepara a vivere il 18 e il 19 settembre la Festa dell’800, la principale festa della città nobile che torna a proporre la rappresentazione delle opere di Silvestro Lega in una serie di quadri viventi, ospitati in 14 corti private e in giardini per la prima volta aperti al pubblico. Attraverso la riproposizione dei quadri di Lega, sarà quindi possibile scoprire la storia di Modigliana e del suo patrimonio. Diverse le mostre che inaugureranno già a partire dall’11 settembre e dedicate a Dante. Un’esposizione sarà focalizzata sugli artisti locali. La figura di Giuseppe Mazzini sarà al centro di una serie di approfondimenti legati anche al Sommo Poeta. Completeranno la festa spettacoli, concerti, laboratori, iniziative per bambini e stand gastronomici che riproporranno l’ospitalità e i piatti offerti a Giuseppe Garibaldi durante il suo rifugio