Inizieranno oggi, martedì 12 aprile, i lavori di ristrutturazione del primo stralcio della Tribuna, un monumento simbolo di Modigliana, che verranno eseguiti grazie ad un importante finanziamento di € 65.000, ottenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, oltre al contributo di € 20.000 di Art Bonus, da parte di Romagna Acque Società delle Fonti ed al finanziamento di € 12.500 del Comune di Modigliana, per un importo complessivo di € 97.500.

Si tratta di un intervento necessario per salvaguardare e recuperare questo esempio unico di torrione che caratterizza l’ingresso alla parte più antica della città murata di Modigliana; i lavori del primo stralcio riguarderanno il restauro scientifico dell’Edicola e della statua della Madonna, oltre alla parte muraria nel lato esterno della Tribuna.

Oggi inizieranno i lavori di allestimento del ponteggio che si appoggeranno sul greto del fiume fino al termine dei lavori, previsti per il termine dell’estate; i lavori saranno eseguiti dalla impresa Giunchi Andrea di Cesena, sulla base del progetto redatto dall’Arch. Emanuele Ciani.

Per ragioni di sicurezza, nella fase di allestimento del ponteggio, non sarà possibile l’attraversamento del ponte che verrà interdetto per il tempo strettamente necessario alla posa del ponteggio, per essere riaperto al traffico nelle ore serali e di prima mattina; la posa avverrà mediante l’impiego di un camion gru che opererà di fianco alla loggetta di Piazza Don Minzoni.

Durante l’esecuzione dei lavori di restauro, sarà garantito l’accesso attraverso il passaggio sul ponte della Tribuna, che sarà interrotto solo nella fase di recupero dell’arco e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Durante l’allestimento del cantiere, nelle giornate del 12, 13 e 14 aprile, sarà emesso il divieto di sosta e di transito in una porzione di Piazza Don Minzoni e in via Nazario Sauro in prossimità del torrione Tribuna, solo per i tempi necessari all’allestimento del ponteggio, in cui sarà interrotto il transito stradale e pedonale.