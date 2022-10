Nel periodo dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, in tutto il territorio (anche sotto i 300 metri di altitudine) del Comune di Modigliana, negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico, sarà comunque possibile l’utilizzo di caminetti e stufe a legna o pellet con classe emissiva fino a 2 stelle comprese; in quanto Modigliana è Comune montano (L.R. 2/2004), come evidenziato nel sito ARPAE di cui al link sotto riportato.

Si evidenzia inoltre che dal 1° gennaio 2020 è consentito unicamente installare nuovi impianti di biomassa legnosa (stufe e camini) per riscaldamento domestico di classe emissiva 4 stelle o superiore.

Per approfondimenti si rinvia al sito di ARPAE “Liberiamo l’aria”.