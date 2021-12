A cura dell’associazione Ics Fectori Art, si sono accese diverse vetrine di Modigliana e rimarranno allestite fino al 6 gennaio 2021. Presenti anche le vetrine della Protezione Civile e del CAI Club Alpino Italiano

“Abbiamo sistemato sei spazi”, commenta Idilio Galeotti presidente di Ics Fectori Art, “si tratta di negozi dismessi e altri luoghi: sono stati allestiti e resi disponibili da privati amanti per l’arte; inoltre in piazza Matteotti è presente uno spazio espositivo dell’artista Willow Filippo Bruno, artista Milanese, trasferito di recente a Modigliana. In questi giorni è in lavorazione un breve video con le bellezze di Modigliana, che sarà visibile da mercoledì 29 dicembre alle ore 18.

“Dobbiamo cogliere le cose belle che si fanno nel paese e farci un giro per le belle vie di questo borgo medievale e scoprire le vetrine, la mostra d’arte, o la scala che porta all’orologio della tribuna, illuminata con opere, sono piccole cose, ma che in questo momento diventano grandi per l’intera comunità.

Inoltre con Modigliana Sogna, cerchiamo di aggregare le associazioni e privati di buona volontà per creare progetti e iniziative comuni per il bene del paese, fra cui l’esigenza di coinvolgere giovani e appoggiarli in idee e progetti che vorranno realizzare. A questo proposito, invitiamo altre associazioni e privati ad aderire a questo movimento popolare.

Con queste iniziative – conclude Galeotti – sappiamo bene di non risolvere la situazione anomala e difficile, ma vorremmo portare una luce e un senso di bellezza che riscaldi i cuori delle persone e farci sentire meno soli durante queste feste Natalizie”.