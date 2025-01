In data 20 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo a valere sul Fondo Sociale Straordinario a sostegno delle famiglie; le domande presentate sono state n.43 a fronte della 49 presentate nel 2023.

Delle 43 domande pervenute a seguito della pubblicazione del Bando Famiglie, emesso dal Comune di Modigliana ai primi di novembre, per l’erogazione di fondi di sostegno in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, 38 sono le domande ammesse al contributo, 5 domande sono state escluse per assenza dei requisiti richiesti (assenza del requisito della residenza da almeno 2 anni, percettore di assegno di Inclusione – ex reddito di cittadinanza – assenza di documentazione probante delle spese sostenute).

Nelle domande ammesse i contributi erogati copriranno: per 15 nuclei familiari le spese a sostegno di famiglia numerosa, per 26 nuclei il contributo per l’affitto, per 21 nuclei il contributo per la partecipazione dei figli alle attività ricreative/sportive, per 10 nuclei il contributo per le utenze domestiche.

Come indicato nel bando, il contributo massimo ammissibile per ogni nucleo familiare è di € 800 e verranno liquidati per un totale di euro 19.603,22 a seguito dell’accoglimento delle domande ammesse.

Pur con una riduzione nel numero complessivo, le domande richiamano di fatto la situazione del 2023, quando furono presentate 49 domande delle quali furono 46 quelle ammesse al contributo. I contributi furono erogati in questo modo : 14 per famiglie numerose, 30 per contributo affitto, 20 per attività ricreative/sportive, 10 per le utenze.

Col Bando Famiglie, si conferma la volontà da parte della Amministrazione Comunale di Modigliana, di dare sostegno alla famiglie ed alle persone in situazione di difficoltà economica, scelta che la Giunta Comunale intende confermare anche nel Bilancio di Previsione che nelle prossime settimane porteremo alla approvazione del Consiglio Comunale.