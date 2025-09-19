Per lavori sulla sede stradale, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, nella fascia oraria 8.30-19 (e comunque fino a fine lavori), in via Cimatti, tra via Santa Lucia e il ponte della Circonvallazione, verrà istituito il divieto di transito. Le modifiche alla viabilità e le deviazioni per raggiungere la propria destinazione verranno indicate, in prossimità del tratto oggetto di intervento, mediante segnaletica temporanea di cantiere. In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, comunque comunicate per tempo.