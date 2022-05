Domani, 24 maggio, dalle 8.30 alle 17, per attività di manutenzione della rete fognaria sono previste modifiche alla viabilità a Faenza. In via Roma nel tratto compreso tra via Oriani e via Caldesi-via Roma verrà istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, la segnaletica è stata posizionata il giorno 20 maggio. Per i residenti e i frontisti con accessi carrabili nella zona interessata dai lavori sarà istituito il doppio senso di circolazione.