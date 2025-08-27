Nell’ambito della manifestazione ‘Non mollo’, venerdì 29 agosto, dalle 19.00, in via Cavour a Faenza. È in programma la Folle corsa delle bighe. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, gli organizzatori hanno chiesto alcune modifiche alla viabilità che interesseranno principalmente via Cavour e alcune strade adiacenti, con divieti di sosta e transito in specifici orari e tratti.

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, il tratto di via Cavour compreso tra piazza Santa Maria Foris Portam e viale Stradone sarà interessato da un divieto di sosta e rimozione forzata, valido dalle 14.00 di venerdì 29 agosto fino alle 2.00 di domenica 31 agosto.

Inoltre, per la sola giornata di venerdì 29 agosto, dalle 14.00 alle 2.00 del giorno successivo, un divieto di transito interesserà via Cavour, tra piazza Santa Maria Foris Portam e viale Stradone. Dalle 18.00 fino alle 2.00 di sabato 30 agosto, il divieto di transito si estenderà al tratto di via Cavour compreso tra piazza Santa Maria Foris Portam e via Fiera. In questo periodo, per facilitare la circolazione, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Pascoli sarà sospesa e verrà istituito un doppio senso di circolazione in via Baliatico.

Per quanto riguarda i giorni successivi, dalle 14.00 di sabato 30 agosto alle 2.00 di domenica 31 agosto, il divieto di transito sarà attivo nel tratto di via Cavour tra piazza Santa Maria Foris Portam e via Orto Sant’Agnese. Anche in questo caso, la ZTL di via Pascoli sarà sospesa.

Si precisa che i residenti e i frontisti delle aree interdette potranno accedere alle loro proprietà seguendo le indicazioni del personale addetto e garantendo la massima attenzione alla sicurezza dei pedoni.