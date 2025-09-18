All’interno delle iniziative Biciplan, organizzate nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, il Comune di Faenza introduce alcune modifiche alla viabilità per consentirne lo svolgimento.

In particolare, sabato 20 settembre, dalle ore 13.30 alle 20.00, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della manifestazione, nel tratto di via Fratelli Rosselli compreso tra l’intersezione con via Galli e la rotonda XXV Aprile (rotatoria ponte della Memoria). Nel corso del pomeriggio si svolgerà un test collettivo di trasformazione di via Fratelli Rosselli, con la strada ridisegnata insieme ai cittadini per sperimentare nuove configurazioni della sezione stradale e valutarne l’efficacia. L’iniziativa sarà accompagnata da attività collaterali e momenti di animazione musicale, offrendo un’occasione di confronto e di sperimentazione condivisa tra Amministrazione comunale e cittadinanza.

Per effettive situazioni di necessità e urgenza, i residenti e i frontisti potranno accedere o allontanarsi dalle proprie abitazioni secondo le indicazioni del personale incaricato, nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone. Sarà comunque consentito il transito ai soli veicoli dei residenti.

L’evento è organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con: Centro Sociale Borgo, AXAT, progetto Sicurezza Faenza aps, FIAB Faenza, Legambiente, Artistation, Scuola Carchidio Strocchi, Museo Tramonti, Ceramiche Lega, Parrocchia Santa Maria Maddalena e Gelateria Ok.