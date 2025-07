In occasione della gara ciclistica Memorial Vito Ortelli, in programma sabato 5 luglio presso il circuito ciclistico di via Lesi, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 9.00 fino alle ore 20.00 di sabato 5 luglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli non direttamente interessati nella manifestazione nell’intera carreggiata di via Lesi, nel tratto compreso tra i civici 21 e 25 e il circuito ciclistico Vito Ortelli. Il divieto si estenderà anche all’area perimetrale esterna alla recinzione del circuito ciclistico Vito Ortelli, a partire dall’accesso del circuito situato sul lato opposto al civico 21 di via Lesi, proseguendo in direzione Forlì fino all’intersezione con via Cesarolo.