Si comunica che, in occasione della manifestazione legata alle VAP, le vetture a pedali, che si svolgerà nei giorni 3 e 4 maggio 2025 nel circuito di Viale Lesi, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità in viale Ceramiche.

Nella giornata di sabato 3 maggio, dalle ore 7.00 alle 20, in viale Ceramiche, in corrispondenza dei civici 12 – 18 per un tratto di 30 metri, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

La presente ordinanza si rende necessaria per consentire le operazioni di carico e scarico dei veicoli al servizio dell’evento VAP e garantire così la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento della manifestazione.