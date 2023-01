Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 01/02/2023 o comunque fino al termine dei lavori le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria, Via XX Settembre:

– divieto di transito e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di tutti i veicoli all’altezza del civ. 37 con chiusura strada, eccetto mezzi all’interno del cantiere;

– doppio senso di circolazione sulla via dall’incrocio con via San Filippo Neri fino al cantiere, per residenti, mezzi di soccorso e emergenza, destinazioni interne, per la durata dei lavori;

Via San Filippo Neri: – sospensione della ZTL per la durata dei lavori;

Corso Mazzini tratto da via San Filippo Neri a corso Baccarini: – sospensione della ZTL per la durata dei lavori;

Via Borsieri: – sospensione della ZTL per la durata dei lavori.