Per lavori di posa di un cavidotto sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 7.00 di mercoledì 4 alle 18 del 6 giugno, nel tratto di via Zuffe compreso tra il civico 9 e l’intersezione con via Torricelli divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; per i soli veicoli in uso a residenti o frontisti di via Torricelli e via Marescalchi: sospensione dell’Area Pedonale in via Torricelli e istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto di via Torricelli compreso tra l’intersezione con via Manfredi e l’intersezione con via Marescalchi.