Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, si comunica che giovedì 19 novembre, dalle ore 7 alle 13, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico nella frazione di Granarolo.

Nello specifico:

• Via Lanzoni:

◦ Divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del civico 1.

◦ Divieto di transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di emergenza.

• Piazza Manfredi:

◦ Divieto di sosta con rimozione forzata in 3 box di sosta.

“Si invitano tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea e a scegliere percorsi alternativi per evitare disagi.”