Due distinti interventi comporteranno la chiusura e il divieto di sosta in alcune vie di Faenza

Contro-strada viale Baccarini

Dalle ore 7.00 di giovedì 22 fino alle ore 20.00 di venerdì 23 maggio, o comunque fino al completamento dei lavori, in viale Baccarini sarà verrà istituito il divieto di transito con chiusura stradale dall’intersezione con via Manzoni fino al civico 60 (incluso). Sono esclusi da tale divieto i mezzi operativi del cantiere, i mezzi di emergenza e soccorso. Lungo tutto il viale dall’intersezione con via Manzoni fino alla fine della via, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli, con l’unica eccezione dei mezzi adibiti ai lavori.

Via Mura Gioco del pallone

Dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di giovedì 22 maggio, o comunque fino al termine dei lavori, via Mura Gioco del pallone subirà delle alterazioni alla normale circolazione. Sarà vietato il transito con chiusura della strada dall’intersezione con corso Matteotti fino all’intersezione con via Ceonia, ad eccezione dei mezzi del cantiere, di emergenza e di soccorso. Nella stessa via Mura Gioco del pallone, dall’intersezione con corso Matteotti fino a via Ceonia, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, escludendo i mezzi operativi del cantiere. Inoltre, sarà istituito un doppio senso di circolazione dal civico 19 fino all’intersezione con corso Matteotti, esclusivamente per i residenti. Infine, in via Ceonia, all’intersezione con Via Mura Gioco del pallone, sarà applicato un divieto di sosta con rimozione forzata per due stalli nella rientranza a lato della torretta.

“100 km del Passatore 2025”

In occasione della “100 km del Passatore 2025”, sono previste numerose e prolungate modifiche alla viabilità in diverse aree della città, con divieti di sosta e transito a fasce orarie variabili per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento.

Divieto di sosta con rimozione forzata:

Sarà vietata la sosta con rimozione forzata in diverse zone e orari specifici:

• Piazzale Pancrazi: nelle due file di box di sosta sul lato Ravenna del piazzale, per l’intera giornata del 24 maggio 2025.

• Corso Saffi: nel tratto tra Via Manfredi e Piazza del Popolo, dalle ore 14:00 del 22 maggio 2025 alle ore 14:00 del 25 maggio 2025.

• Corso Mazzini: nel tratto tra Piazza del Popolo e Via Pistocchi, dalle ore 14:00 del 22 maggio 2025 alle ore 14:00 del 25 maggio 2025.

• Piazza Martiri della Libertà: nella porzione compresa tra Via Marescalchi e Piazza del Popolo, dalle ore 14:00 del 21 maggio 2025 alle ore 22:00 del 26 maggio 2025, con eccezione per mezzi di ambulanti e autorizzati. La parte compresa tra Via Manfredi e Via Marescalchi, in tutta la fila di box lato Ravenna, dalle ore 14:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazzetta della Legna: dalle ore 14:00 del 22 maggio 2025 alle ore 24:00 del 25 maggio 2025.

• Viale Marconi: nei 6 box di sosta in corrispondenza dei civici 187-191, dalle ore 08:00 del 24 maggio 2025 alle ore 14:00 del 25 maggio 2025.

• Corso Matteotti: dalle ore 16:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Via Cavour: due box di sosta in corrispondenza dei civici 13 e 13/A, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 23 maggio 2025. Nel parcheggio di Via Cavour, nella corsia lato Bologna in tutti i box di sosta sul lato Forlì, dal posteggio al civico 15 fino al termine della fila in direzione Ravenna, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 23 maggio 2025. In tutta la corsia lato Ravenna e parallela a Via Santa Maria dell’Angelo, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 23 maggio 2025.

• Via Barilotti: nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e Via Marco da Faenza, dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025, eccetto mezzi in uso ad ambulanti autorizzati.

• Via Severoli: nel tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Piazzetta della Legna, dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025, eccetto mezzi in uso ad ambulanti autorizzati.

• Via XX Settembre: nel tratto compreso tra Via Laderchi e Piazza della Libertà, dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025, eccetto mezzi in uso ad ambulanti autorizzati.

• Corso Saffi: nel tratto compreso tra Via Manfredi e il civico 37, dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025, eccetto mezzi in uso ad ambulanti autorizzati.

Divieto di Sosta con rimozione forzata e divieto di transito:

• Piazza Nenni: dalle ore 14:00 del 22 maggio 2025 alle ore 16:00 del 25 maggio 2025, eccetto mezzi al servizio dell’evento.

Divieto di Transito:

• Piazzale Pancrazi: nella corsia lato Ravenna del piazzale, dall’accesso da Via Oberdan fino al Parco Bucci, dalle ore 07:00 alle ore 10:00 del 24 maggio 2025 e dalle ore 01:00 alle ore 12:00 del 25 maggio 2025.

• Via Severoli: nel tratto compreso tra Via Zanelli e Piazza del Popolo, dalle ore 18:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Via Torricelli: nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Via Marescalchi, dalle ore 18:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Corso Matteotti: dalle ore 18:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Viale Marconi e Via Firenze (tratto in centro abitato): divieto di circolazione con direzione di marcia Ravenna – Firenze, per tutti i veicoli eccetto velocipedi su percorsi o piste riservate, dalle ore 20:30 alle ore 24:00 del 24 maggio 2025.

• Via XX Settembre: nel tratto compreso tra Via Naviglio e Piazza della Libertà, Via Micheline, Via Laderchi, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025, eccetto mezzi in uso a residenti, frontisti e ambulanti.

Istituzione del doppio senso di circolazione:

• Nelle strade a senso unico che intersecano il percorso di gara, sarà istituito il doppio senso di circolazione per mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli in uso a residenti e frontisti, durante i periodi di divieto di transito, ovvero tra le ore 18:00 del 24 maggio 2025 e le ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Via XX Settembre: nel tratto tra Via Naviglio e Via Laderchi, per i veicoli in uso a residenti, frontisti di Via XX Settembre, Vicolo Diavoletto, Vicolo Santo Stefano, Via Laderchi, Via Micheline, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del 24 maggio 2025.

Obblighi di svolta:

• Via Lapi: per i veicoli a motore, obbligo di svolta a sinistra e immissione in Via Batticuccolo all’intersezione con Piazza Fratti – Via Batticuccolo, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 24 maggio 2025.

• Viale Stradone: per i veicoli a motore con direzione Bologna – Forlì, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Cavour, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 24 maggio 2025.

• Via Severoli: per i veicoli a motore, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Zanelli, dalle ore 18:00 del 24 maggio 2025 alle ore 11:00 del 25 maggio 2025.

• Corso Saffi/Via Dogana: per i veicoli in Corso Saffi con direzione Forlì-Bologna obbligo di svolta a destra; per i veicoli in Corso Saffi con direzione Bologna – Forlì obbligo di svolta a sinistra, il 24 maggio 2025 dalle ore 06:00 alle ore 14:00.

Eccezioni ai divieti:

Dalle ore 14:00 del 21 maggio 2025 alle ore 22:00 del 26 maggio 2025, sono esenti dai divieti sopra indicati e da quelli previsti per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) e l’Area Pedonale:

• I mezzi di soccorso ed emergenza.

• I veicoli al servizio della manifestazione.