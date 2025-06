Per lavori di ripristino del manto stradale, nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla viabilità in diverse vie della città.

Nel dettaglio, in via Salvemini, traversa di via Firenze, da lunedì 9 a venerdì 27 giugno è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la lunghezza della strada; nello specifico, questo divieto sarà attivo da martedì 10 a venerdì 13 giugno. In via Roma, nel tratto tra via Oriani e via Caldesi, nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e lunedì 16 giugno, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito. Similmente, invia Salvolini, per tutta la lunghezza, venerdì 13 giugno e poi da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno, saranno attivi il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito. Infine, invia Scalo Merci, nel tratto tra via Laghi e l’ex Scalo Merci, da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito.

Il personale della ditta esecutrice dei lavori avrà il compito di garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti interessati, e di indicare ai residenti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione