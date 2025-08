Per consentire lavori di pulizia dei fossi stradali, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Mercoledì 6 agosto, dalle ore 6.00 alle 18, fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto di transito in via Agrippina, nel tratto compreso tra via Maremme e via Altini (S.P. 8).

Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli in uso a residenti e frontisti.

Il personale della ditta incaricata dei lavori indicherà i percorsi alternativi e garantirà l’accesso ai passi carrabili e agli ingressi lungo il tratto interessato. Ai residenti e frontisti verranno fornite le indicazioni utili per raggiungere le proprie abitazioni.