Per consentire lavori alla rete del gas in città, dalle ore 8.00 di mercoledì 16 luglio alle ore 18.00 di venerdì 1 agosto, sono previste alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

Rotonda Francesco Lama (Fontanone)

Alla Rotonda Francesco Lama, conosciuta come ‘del Fontanone’, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli nella porzione di rotatoria che collega via Giovanni da Oriolo a via Insorti. Di conseguenza, dalla rotondanon sarà possibile immettersi né in via Volpaccino né in via Insorti. Per i veicoli che provengono da viale Stradone e arrivano alla rotonda Francesco Lama, sarà obbligatorio svoltare a destra, imboccando via Giovanni da Oriolo in direzione corso Mazzini.

Via Giovanni da Oriolo

In via Giovanni da Oriolo, nel tratto compreso tra via Cenni e l’intersezione semaforica di corso Mazzini/via Giovanni da Oriolo/via Gallo Marcucci, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (dall’incrocio dei Cappuccini verso corso Mazzini).

Intersezione semaforica di corso Mazzini/via Giovanni da Oriolo/via Gallo Marcucci

All’intersezione semaforica di corso Mazzini, via Giovanni da Oriolo e via Gallo Marcucci, sarà in vigore il divieto di transito in direzione via Giovanni da Oriolo. Per i veicoli che circolano su corso Mazzini, in entrambi i sensi di marcia, sarà obbligatorio proseguire dritto, non essendo consentita la svolta in via Giovanni da Oriolo. Per i veicoli che circolano su via Gallo Marcucci, sarà invece obbligatorio svoltare a destra o sinistra, immettendosi così in corso Mazzini o via Oberdan.

Via Volpaccino

In via Volpaccino, nel tratto tra rotonda Francesco Lama e via Paradiso, sarà istituito il doppio senso di circolazione; questa disposizione sarà però limitata ai soli residenti e ai mezzi di soccorso.

Compiti della ditta esecutrice

Il personale della ditta esecutrice dei lavori avrà il compito fondamentale di indicare percorsi alternativi. Inoltre, dovrà garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali che si trovano lungo i tratti interessati dai lavori, assicurando il minor disagio possibile.