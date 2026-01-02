In occasione della manifestazione “Nott de Bisò 2026”, in programma a Faenza nelle giornate del 5 e 6 gennaio, l’Area Polizia Locale ha emesso un’ordinanza per regolare la circolazione e la sosta nel centro cittadino. Le prime variazioni scatteranno già dalle 14.30 di sabato 3 fino alle ore 7 di martedì 6 gennaio, quando in piazza del Popolo e nel tratto di via Barilotti tra via Marco da Faenza saranno soggetti a divieto di transito e sosta con rimozione forzata. In piazza del Popolo sarà fatta eccezione per i mezzi degli ambulanti durante gli orari del mercato cittadino, e la circolazione ordinaria verrà riattivata negli intervalli temporali non interessati dalle fasi di allestimento o svolgimento della festa. Sempre dal 3 gennaio, ma con termine previsto per le ore 9 del 5 gennaio, scatterà il divieto di sosta in piazza Fra Saba per due posteggi vicini al civico 9. Dalla mattina di domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 8 e fino alle 3 del 6 gennaio, il divieto di sosta con rimozione interesserà anche via Campidori, specificamente per quattro box di sosta situati dal civico 9 in direzione Forlì. La giornata di lunedì 5 gennaio vedrà l’estensione più significativa delle restrizioni: dalle ore 7 scatterà il divieto di sosta con rimozione in via Nazario Sauro, piazzetta della Legna, piazza della Libertà e in diversi tratti di corso Matteotti, via Severoli, via Torricelli, via XX Settembre e via Bertucci, restando in vigore fino alle 3 del giorno successivo. Ulteriori divieti di sosta sono previsti in via Cavour tra i civici 13 e 23/A dalle 11 alle 19, e in via Santa Maria dell’Angelo e via Severoli dalle ore 15 alle 19.

Per quanto riguarda piazza Martiri della Libertà, dalle ore 6 del 5 gennaio sarà vietata la sosta in sette posteggi lato Firenze tra i civici 32 e 35. Successivamente, dalle ore 12, il divieto si estenderà a tutta la parte della piazza tra il civico 32 e piazza del Popolo, con la contestuale istituzione di una corsia a senso unico di marcia verso Firenze nelle file centrali dei box di sosta. In questa zona, i veicoli circolanti verso Bologna avranno l’obbligo di svolta a sinistra all’altezza del civico 12/1, medesimo obbligo previsto al civico 32 per chi procede verso Firenze. In via Marescalchi sarà inoltre proibito il transito, salvo che per i mezzi degli ambulanti assegnatari dei posteggi.

Le restrizioni al transito si faranno più stringenti nel tardo pomeriggio del 5 gennaio: via Cavour sarà interdetta alla circolazione dalle 14 alle 19, con una chiusura totale estesa anche a via Santa Maria dell’Angelo e via Severoli tra le 18 e le 18.40. Dalle 18 del 5 gennaio fino all’una di notte del 6 gennaio, il divieto di transito riguarderà piazza della Libertà, il tratto finale di corso Saffi verso la piazza principale, corso Mazzini tra piazza del Popolo e via Pistocchi, e via Severoli tra via Nazario Sauro e piazzetta della Legna. In questo stesso orario, i residenti e i frontisti potranno usufruire del doppio senso di circolazione in corso Matteotti tra piazzetta della Legna e via Nazario Sauro. Saranno infine obbligatorie le svolte a destra per i veicoli in uscita da via Severoli su via Nazario Sauro, e da via Naviglio o via Bertucci verso via XX Settembre e via Paolo Costa. Si ricorda che i mezzi a servizio della manifestazione sono esenti dai divieti e che la segnaletica stradale informativa sarà collocata con almeno 48 ore di anticipo.