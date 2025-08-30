In vista della fiera-mercato della ceramica italiana “Made in Italy”, in programma a Faenza questo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 settembre, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. Le misure sono necessarie per consentire in sicurezza il montaggio e lo smontaggio degli stand espositivi e tutte le attività logistiche connesse.

Le principali modifiche, che interesseranno il centro storico e le zone adiacenti, saranno in vigore a partire già da lunedì 1 settembre.

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata

In piazza del Popolo , istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alla mezzanotte di lunedì 1 settembre; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14.00 di giovedì 4 alle 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione

, istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alla mezzanotte di lunedì 1 settembre; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14.00 di giovedì 4 alle 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione Nella porzione di piazza Martiri della Libertà tra via Marescalchi e piazza del Popolo: dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14.00 di giovedì 4 alle 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione e in uso agli ambulanti autorizzati che partecipano al mercato di venerdì 5

tra via Marescalchi e piazza del Popolo: dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14.00 di giovedì 4 alle 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione e in uso agli ambulanti autorizzati che partecipano al mercato di venerdì 5 In piazza della Libertà : dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14 di giovedì 4 alle ore 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione

: dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di martedì 2 settembre e dalle ore 14 di giovedì 4 alle ore 18 di lunedì 8 settembre; i divieti non si applicano ai veicoli al servizio della manifestazione In piazzale Pancrazi : dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì 8 settembre nelle due file di posteggi lato Ravenna dalla corsia che collega il parcheggio con via Oberdan fino al parco Bucci, esclusi i posteggi riservati ai veicoli in uso alle persone con disabilità (eccetto mezzi che espongono pass Made in Italy); dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì nell’area di piazzale Pancrazi sospensione del divieto di sosta per autocaravan

: dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì 8 settembre nelle due file di posteggi lato Ravenna dalla corsia che collega il parcheggio con via Oberdan fino al parco Bucci, esclusi i posteggi riservati ai veicoli in uso alle persone con disabilità (eccetto mezzi che espongono pass Made in Italy); dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì nell’area di piazzale Pancrazi sospensione del divieto di sosta per autocaravan Nel parcheggio ex-Salesiani : dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì 8 settembre nelle due file centrali di box di sosta (eccetto mezzi che espongono pass Made in Italy)

: dalle ore 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì 8 settembre nelle due file centrali di box di sosta (eccetto mezzi che espongono pass Made in Italy) Nel parcheggio di via Cavour: dalle 14 di venerdì 5 alle 10 di lunedì 8 settembre nelle due file di box di sosta lato Bologna dal civico 13 fino all’uscita del parcheggio (esclusi i posteggi riservati ai veicoli in uso alle persone con disabilità e i mezzi che espongono pass Made in Italy)

Divieto di transito

Nel tratto di corso Mazzini tra via Pistocchi e piazza del Popolo/piazza della Libertà e nel tratto di corso Saffi compreso tra via Marco da Faenza e piazza del Popolo/piazza della Libertà, dalle ore 17 di venerdì 5 alle 22 di domenica 7 settembre (eccetto mezzi al servizio della manifestazione o che espongono pass Made in Italy)

Durante le attività di montaggio e smontaggio delle strutture della manifestazione il divieto di transito viene esteso anche ai pedoni, eccetto personale al servizio della manifestazione, a cui sarà vietata la circolazione all’interno delle aree di cantiere appositamente delimitate. I veicoli con Pass Made in Italy, in uso a espositori e personale dell’organizzazione, sono autorizzati al transito in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale dalle ore 17 di venerdì 5 alle ore 8 di lunedì 8 settembre.

Esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza i veicoli al servizio di residenti o frontisti delle zone interdette alla circolazione potranno accedere o defluire dalle proprietà secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.

Infine, si comunica che, al fine di permettere lo svolgimento dell’evento, il mercato cittadino in piazza della Libertà, piazza del Popolo, piazza della Legna e piazza Martiri della Libertà, viene annullato nella giornata di sabato 6 settembre.