In occasione del Triathlon Sprint di Faenza, che si terrà sabato 12 e domenica 13 luglio, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione e la pubblica incolumità. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione del traffico.

Divieti di transito e sosta con rimozione forzata

Per quanto riguarda piazzale Pancrazi, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzatanella parte compresa tra la corsia di accesso da via Oberdan e il parco Bucci; tuttavia, per il solo giorno 12 luglio 2025, la corsia limitrofa allo Stadio Bruno Neri e al Palazzo dello Sport Dino Bubani sarà esclusa da tale divieto.

Inoltre, domenica 13 luglio, tra le ore 9.00 e le ore 13.00, durante i periodi di sospensione della circolazione per la manifestazione, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi in uso ai frontisti delle zone indicate. Questo divieto interesserà via Oberdan nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Pancrazi e l’intersezione con via Medaglie d’Oro, via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra l’intersezione con via Oberdan e l’intersezione con via Kennedy, e via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’intersezione con via Oberdan e l’intersezione con via Montevecchi. Sarà inoltre interdetta la circolazione su via Emilia Ponente nel tratto compreso tra l’intersezione con via Volta e la rotonda I Maggio, su via Risorgimento nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leonardo da Vinci e la rotonda I Maggio, su via Portisano nel tratto compreso tra l’intersezione con via Montevecchi e via Corbari e l’intersezione con via Sant’Orsola, e su via Sant’Orsola nel tratto compreso tra via Portisano e l’intersezione con piazzale Tambini.

Istituzione del doppio senso di circolazione

Sempre domenica 13 luglio 2025, tra le ore 09:00 e le ore 13:00, e comunque fino al termine della sospensione della circolazione sui percorsi della manifestazione, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Oberdan compreso tra l’intersezione con via Zara e il civico 50, che consente l’accesso al parcheggio del supermercato Lidl. Parallelamente, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Carducci, specificamente per i veicoli in uso a residenti o frontisti delle vie Carducci e Sacchetti.

Accesso per situazioni di necessità e urgenza

Esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza, i veicoli al servizio di residenti o frontisti potranno accedere alle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione. Questo sarà possibile negli intervalli temporali in cui non è previsto il transito dei concorrenti e sempre secondo le precise indicazioni del personale al servizio della manifestazione, nel pieno rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.

Esenzioni

Si precisa che i veicoli in uso agli organizzatori della manifestazione e i velocipedi utilizzati dai partecipanti durante la competizione sono esenti dai divieti e obblighi previsti nel presente provvedimento. È importante ricordare che nei tratti stradali non presidiati dagli addetti alla vigilanza stradale, i partecipanti alla competizione, sia ciclistica che podistica, dovranno circolare nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada.