In occasione della manifestazione in programma domenica 22 giugno, è stata predisposta una Ordinanza per regolare la circolazione e la sosta. Le modifiche alla viabilità sono necessarie per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione, che prevede cortei storici in diverse vie della città.

Dettagli principali delle modifiche alla viabilità nella giornata di domenica 22 giugno