Riprende il cantiere per la posa del metanodotto nella zona di via Insorti a Faenza. Da domani martedì 1, fino a mercoledì 11 luglio sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Alla(Fontanone), per i veicoli, divieto di transito nella parte di rotonda che collega via Giovanni da Oriolo a via Insorti; non sarà possibile l’immissione in via Volpaccino e in via Insorti. Per i veicoli che circolano in viale Stradone, alla rotonda Francesco Lama obbligo di svolta a destra verso corso Mazzini. Per i veicoli che provengono da via Insorti (lato Cappuccini), alla rotonda Francesco Lama obbligo di svolta a destra in viale Stradone o di proseguire dritto verso corso Mazzini.

In via Giovanni da Oriolo, nel tratto compreso tra via Cenni e l’intersezione semaforica corso Mazzini/via Giovanni da Oriolo/via Gallo Marcucci, istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (Cappuccini corso Mazzini); nel tratto compreso tra via Cenni e via Conte di Vitry, per i veicoli con direzione di marcia Ravenna – Firenze (da corso Mazzini verso i Cappuccini) obbligo di svolta a destra (in via Conte di Vitry). Al semaforo dell’incrocio di corso Mazzini/via Giovanni da Oriolo/via Gallo Marcucci (ex Ritocchiono), istituzione di un divieto di transito in direzione via Giovanni da Oriolo; per i veicoli circolanti in corso Mazzini in entrambe le direzioni di marcia, all’incrocio dell’ex bar Ritocchino, divieto di svolta in via Giovanni da Oriolo con obbligo di proseguire lungo corso Mazzini; per i veicoli circolanti in via Gallo Marcucci, all’intersezione semaforia, obbligo di svolta a destra o sinistra.

In via Volpaccino, nel tratto compreso tra la rotonda Francesco Lama e via Paradiso, istituzione del doppio senso di circolazione residenti e frontisti e mezzi di soccorso.

Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori anche quello di indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.