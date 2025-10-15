Il Comando di Polizia Locale comunicano che, in occasione delle prossime Commemorazioni dei Defunti, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in diverse vie che convergono verso il Cimitero di Faenza, in particolare Viale Marconi, Via Gramsci, Via Firenze e Via Golfieri.

Le restrizioni in vigore dal 18 ottobre al 2 novembre.

A partire dalle ore 7 di sabato 18 ottobre e fino alle ore 19 di domenica 2 novembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Marconi, dove sarà vietata la sosta nei primi sei stalli di sosta lato Firenze, in corrispondenza del civico 205 (l’area del distributore carburante). Il secondo coinvolge via Gramsci, dove il divieto di sosta riguarderà entrambi i lati della carreggiata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Turati e l’intersezione con via Firenze/viale Marconi. Nello stesso periodo, ma con orario giornaliero limitato dalle 7 alle 18.30, via Gramsci sarà soggetta a un divieto di transito totale nel tratto compreso tra via Turati e via Firenze/viale Marconi. Fanno eccezione a questo divieto i veicoli di soccorso e emergenza, oltre ai mezzi provenienti dal civico 205 di Viale Marconi (area del distributore), i quali avranno l’obbligo di svolta a destra su via Gramsci e dovranno proseguire in direzione Bologna.

Estensione dei divieti nei giorni chiave (31 ottobre – 2 novembre).

Per far fronte al previsto maggiore afflusso nei giorni di massima affluenza, dalle ore 7 di venerdì 31 ottobre alle ore 19 di domenica 2 novembre, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà esteso ad altre arterie. La limitazione riguarderà via Firenze su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con Via Gramsci. Sarà coinvolto anche viale Marconi, con divieto di sosta sul lato Forlì della carreggiata nel tratto tra l’intersezione con via Stradello dell’Osservanza (ingresso Emiciclo) e l’intersezione con Via Einaudi. Infine, il divieto di sosta sarà applicato anche nell’ultimo tratto in direzione Forlì di via Golfieri per metri 50 su entrambi i lati della carreggiata.

Obblighi di direzione per alleggerire il traffico (1 e 2 novembre).

Nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 18, verranno introdotti obblighi di direzione. All’intersezione via Firenze/parcheggio Cimitero, i veicoli che circolano in via Firenze con direzione Ravenna – Firenze avranno l’obbligo di proseguire dritto. Parallelamente, chi uscirà dal parcheggio del Cimitero su via Firenze avrà l’obbligo di svolta a destra. Analoghe disposizioni riguarderanno l’intersezione viale Marconi/via Golfieri: i veicoli provenienti dalla direzione centro e diretti verso Brisighella, su viale Marconi avranno l’obbligo di proseguire dritto, mentre quelli circolanti in via Golfieri e diretti su viale Marconi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.

Si invitano i cittadini a prendere visione della segnaletica temporanea e a utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi. Si sottolinea che i funzionari e gli operatori di Polizia Stradale preposti al controllo della presente ordinanza avranno facoltà di disporre modifiche o integrazioni alle disposizioni e alla viabilità ordinaria in caso di necessità e di emergenza sul posto.