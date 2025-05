Dalle ore 7.00 di mercoledì 21 alle ore 18.00 di venerdì 23 maggio, per lavori di rifacimento del manto stradale, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. In via Bertucci, via Seminario e piazzetta Carlo Zauli: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Piazza XI Febbraio (lato Vescovado): divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli dedicati. Nelle vie adiacenti (via Emiliani, via Pezzi, via Sarti), la circolazione sarà gestita da movieri e segnalata da apposita cartellonistica. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, residenti e frontisti riceveranno indicazioni sui percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni. Si precisa che, in caso di maltempo, le date di esecuzione dei lavori potrebbero subire variazioni.