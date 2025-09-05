Per lavori alla rete elettrica, martedì 9 settembre, dalle ore 7.30 alle 12.30, nel tratto di via Dogana compreso tra corso Saffi e il civico 1, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito; nel tratto di corso Saffi tra via Manfredi e via Marco da Faenza sospensione della Zona a Traffico Limitato. Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori, anche quello di indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.