Il Comune di Faenza informa che, a causa di lavori di posa di cavi della rete telefonica, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in via Zuffe (traversa di via Torricelli e via Bondiolo/San G. Bosco).

Le modifiche saranno in vigore dalle ore 7.00 di martedì 17 fino alle ore 18.00 di giovedì 19 giugno.

Nel dettaglio, le disposizioni prevedono:

Via Torricelli e via Marescalchi (solo per residenti e frontisti) : sarà sospesa l’Area Pedonale in via Torricelli e istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Torricelli compreso tra via Manfredi e via Marescalchi per assicurare l’accesso ai residenti e frontisti in quelle strade.

Riprendono anche i lavori per l’allacciamento alle singole utenze alla rete gas nella zona di via Insorti. Per permettere la prosecuzione del cantiere sono previstemodifiche alla viabilità dalle ore 8.00 di mercoledì 18 alle 18.00 di venerdì 20 giugno. A essere interessato sarà l’incrocio via Vittorio Veneto/via Insorti/via da Maiano.

Modifiche alla viabilità

I veicoli che percorrono via Insorti dal centro verso l’incrocio dei Cappuccini, obbligo di svolta a destra in via Vittorio Veneto e divieto di proseguire dritto (in direzione rotonda) o di svolta a sinistra in via Giuliano da Maiano. Via Vittorio Veneto sarà chiusa all’altezza dell’incrocio con via Insorti per i mezzi che circolano da via Oberdan verso via Insorti; per i veicoli provenienti da via Oberdan le ultime deviazioni possibili saranno la via Montevecchi e la via Torino. Per i mezzi che da via G. da Maiano impegnano l’incrocio via Insorti/Vittorio Veneto, divieto di svolta a sinistra verso la rotonda dei Cappuccini.

Compito del personale della ditta che esegue i lavori sarà anche quello di quello di indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.