Per lavori di manutenzione straordinaria ai pozzetti della rete fognaria, in via Zucchini, angolo piazza san Domenico, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità; dalle ore 7 di lunedì 20 fino alle 17 di venerdì 31 ottobre, o comunque fino al termine effettivo delle operazioni, in via Zucchini sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Inoltre, verrà applicato il divieto di transito con chiusura della strada all’altezza dell’incrocio con Piazza San Domenico; l’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi del cantiere. La parte restante della via Zucchini adotterà temporaneamente il doppio senso di circolazione per garantire l’accesso e l’uscita a residenti, mezzi con destinazione interna, mezzi di emergenza e soccorso. Scusandoci per i disguidi, si invitano automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere e a programmare percorsi alternativi.