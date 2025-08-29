Per lavori di allacciamento della rete del gas metano, dalle ore 8 di lunedì 1 alle ore 18 di martedì 2 settembre, viene istituito il divieto di transito per i veicoli nel tratto di via Volpaccino compreso tra la rotonda Francesco Lama e via Paradiso; sono esclusi dalla misura i mezzi di soccorso, quelli d’emergenza e i veicoli in uso a residenti e frontisti per i quali viene istituito nel tratto di strada indicato il doppio senso di circolazione con accesso e uscita dall’intersezione con via Paradiso. Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori, anche quello di collocare la segnaletica e la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe ed interessate alle modifiche alla viabilità e indicare percorsi alternativi, garantendo l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.