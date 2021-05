A seguito lavori di pronto intervento per manutenzione rete idrica si comunicano le seguenti modifiche alla viabilità.

In via Strocchi i giorni 14 – 17 – 18 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli a motore – eccetto i veicoli in emergenza, dei residenti o con destinazione via Strocchi ai quali verrà lasciata la possibilità di circolare.

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli in corrispondenza dei civici 14, 32, 36.