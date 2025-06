Per lo svolgimento di una manifestazione in programma venerdì 20 giugno, in via Saviotti, nel tratto tra via Marri e via Ballanti Graziani, sono disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità. Nel dettaglio,dalle 18 alla mezzanotte viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione). Per effettive urgenza i residenti o frontisti potranno accedere alle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.

In via Manara, da lunedì 23 giugno alla mezzanotte di mercoledì 2 luglio, per ristrutturazione di un edificio privato, vengono disposte le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 14 al civico 16 (compreso) eccetto mezzi all’interno del cantiere.Dalle ore 7.00 alle ore 15 di mercoledì 25, o comunque fino a termine dei lavori, sempre in via Manara,divieto di transito con chiusura della strada all’altezza del civico 9; istituzione del doppio senso di marcia per residenti, mezzi di emergenza e soccorso.