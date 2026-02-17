Per consentire lavori di manutenzione a uno stabile privato, dalle ore 7.00 alle 20.00 di venerdì 20 febbraio, in via Sarti sarà istituito il divieto di transito all’altezza dei numeri civici 14 e 16. Contestualmente, nel tratto compreso tra piazzetta Carlo Zauli e via Monsignor Giuseppe Battaglia, verrà attivato il doppio senso di circolazione, limitato esclusivamente ai residenti, ai mezzi di cantiere, ai veicoli di soccorso e a quelli con destinazione interna.