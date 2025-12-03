Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 4 dicembre o comunque fino al termine dei lavori, le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria, Via San Pier Damiano: divieto di transito dall’intersezione con viale Stradone al civico 2, con chiusura strada, doppio senso di circolazione fino al cantiere per residenti, mezzi all’interno del cantiere, mezzi di emergenza e soccorso, e mezzi con destinazione interna; Via San Pier Damiano: divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su entrambi i lati, dall’intersezione con viale Stradone al civico 2.
Home Faenza Web Tv Cronaca Modifiche alla viabilità in via San Pier Damiano