Il Comune di Faenza comunica che lunedì 7 luglio, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e comunque fino al termine dei lavori, la viabilità in via Orto Sant’Agnese subirà delle modifiche. Queste variazioni si rendono necessarie per consentire i lavori di intubamento di una nuova caldaia presso le case “Acer”, nell’immobile situato al civico 5 di Via Orto Sant’Agnese. Nello specifico, le modifiche saranno le seguenti:

Via Orto Sant’Agnese (all’altezza del civico 5): Divieto di transito con chiusura della strada. Sarà istituito un doppio senso di circolazione nel tratto che va dal cantiere fino all’intersezione con Corso Matteotti. Questo tratto sarà accessibile esclusivamente a residenti, mezzi operativi all’interno del cantiere, mezzi di emergenza e soccorso, e veicoli con destinazione interna a Via Orto Sant’Agnese.

Via Orto Sant’Agnese (dall’intersezione con Corso Matteotti fino al civico 5, compreso): Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della strada.