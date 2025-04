L’Unione della Romagna Faentina comunica che, a causa di urgenti lavori di ripristino della sede stradale, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza: Giovedì 3 aprile, dalle ore 8.30 alle 14, chiusura al transito di via Monte Brullo, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e il civico 3. Durante il periodo di chiusura, sarà vietato il transito dei veicoli nel tratto interessato dai lavori. Saranno indicati i percorsi alternativi e garantito l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti oggetto dei lavori.