Per consentire i lavori alla rete del gas, dalle ore 7 di lunedì 2 alle 18 di venerdì 6 febbraio, in via Marescalchi, tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, verrà istituito il divieto di transito per i veicoli; sono esclusi i mezzi di soccorso e quelli in uso a residenti e frontisti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione. Inoltre, in piazza Martiri della Libertà, dal civico 30 al civico 35 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle tre file di posteggi lato Ravenna; in corrispondenza del civico 36 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in 3 box di sosta nelle due file centrali di posteggi. Per consentire la circolazione dei mezzi con direzione di marcia Bologna – Forlì (in uscita dal parcheggio) transito consentito nelle file centrali di posteggi in cui è previsto il divieto di sosta.