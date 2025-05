Per lavori di allacciamento delle singole utente al nuovo metanodotto di via degli Insorti, dalle ore 8.00 di lunedì 12 alle ore 18.00 di mercoledì maggio, vengono disposte alcune modifiche alla viabilità:

per i veicoli provenienti da via degli Insorti e via G. da Maiano, all’incrocio con via Vittorio Veneto/via Insorti/via G. da Maiano non sarà consentita l’immissione in via Vittorio Veneto; per i veicoli che circolano in via Insorti, direzione di marcia dalla rotatoria dei Cappuccini verso il centro, divieto di svolta a sinistra in via Vittorio Veneto; per i veicoli circolanti in via G. da Maiano divieto di proseguire dritto in via Vittorio Veneto.

Il personale della ditta incaricata dei lavori indicherà percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.