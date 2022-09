Per il posizionamento di una gru edile, martedì 27 settembre, dalle 8.30 alle 15 sono previste alcune modifiche alla viabilità. In via Farini, dal civico 8 fino all’intersezione con viale Tolosano, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del civico 8 e doppio senso di circolazione per mezzi di soccorso e per i residenti nel tratto di via Farini compreso tra il civico 8 e l’intersezione con via Tolosano e nel tratto di via Farini compreso tra il civico 8 e l’intersezione con via Zambrini.