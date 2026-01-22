Per lavori di manutenzione di un immobile situato in via Fadina al civico 11, vengono disposte alcune modifiche alla viabilità. In particolare, nei periodi interessati dagli interventi, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sia sul lato che sul fronte del civico 11. La strada verrà chiusa al traffico ordinario all’altezza dell’immobile, consentendo il transito esclusivamente ai mezzi impegnati nei lavori. Per garantire l’accessibilità alla zona, verrà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Fadina che precede il cantiere, ad uso esclusivo dei residenti e dei mezzi di emergenza e soccorso. Le modifiche alla viabilità inizieranno il giorno 26 gennaio 2026 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e proseguiranno il 29 gennaio 2026 nella fascia pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 18.30. A partire dal mese di febbraio e fino alla fine di giugno, le medesime restrizioni saranno attive ogni lunedì mattina, nello specifico dalle ore 8.30 alle ore 13.30, includendo anche la data domenicale del 15 marzo e proseguendo con regolarità settimanale fino al completamento definitivo delle opere.